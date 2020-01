Luanda Leaks. Catarina Martins exige ação de Governo e justiça

"O Governo português deve também fazer a sua parte, porque os interesses de Isabel dos Santos em empresas portuguesas da indústria, da finança, da energia, em Portugal, neste momento, deixam as empresas em dificuldades" e o Governo "tem de garantir o funcionamento dessas empresas que são tão fundamentais à economia portuguesa", considerou.





Para Catarina Martins, "a atuação tarda e deve ser rápida e ter resultados".Catarina Martins lembrou que Isabel dos Santos tem como parceiros de negócios vários grupos económicos, como o BPI, o grupo Sonae ou Amorim e que "quando comprou a Efacec, a participação na Galp ou no BPI fez com dinheiro que roubou ao povo angolano"."O assalto que foi feito ao povo angolano foi feito com lavagem de dinheiro em Portugal, com a cumplicidade da elite política e económica", sublinhou a líder do BE.Catarina Martins reafirmou que o governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, "não tem condições para estar à frente do Banco de Portugal", justificando que "o que houve ao longo dos últimos anos foi uma cumplicidade inaceitável entre o poder político e o poder económico, entre representantes de governos PS e PSD com o poder angolano e entre os grandes grupos económicos portugueses".