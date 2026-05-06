Lucros da EDP Renováveis aumentam 36% no primeiro trimestre para 70 milhões de euros

O EBITDA (os resultados antes de impostos, juros, amortizações e depreciações) cresceu 2%, para 488 milhões de euros.

Segundo a comunicação enviada hoje à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), os resultados recorrentes (em termos comparáveis, sem impactos extraordinários) da EDP Renováveis no primeiro trimestre cresceram 9%, para 71 milhões de euros.

Estes resultados líquidos recorrentes excluem "o efeito cambial, sem ganhos materiais de rotação de ativos" e foram impulsionados "pelo crescimento nos Estados Unidos" e pelo "desempenho operacional eficiente", disse a EDP Renováveis, na mesma comunicação.

Quanto ao EDITDA recorrente aumentou 2% no primeiro trimestre em termos homólogo (comparando com o mesmo período de 2025), para 489 milhões de euros.