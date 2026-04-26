Luís Montenegro condena tentativa de ataque a Donald Trump

O primeiro-ministro português, Luís Montenegro, condenou este domingo a tentativa de ataque ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e afirmou que a democracia não pode tolerar violência.



"Condeno veementemente a tentativa de ataque esta noite contra o Presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump. A democracia e quem a defende não podem tolerar ou transigir com violência política", escreveu Luís Montenegro na rede social X.

Condeno veementemente a tentativa de ataque esta noite contra o Presidente dos EUA, @realDonaldTrump.

A democracia e quem a defende não podem tolerar ou transigir com violência política. — Luís Montenegro (@LMontenegro_PT) April 26, 2026

Depois deste incidente, Donald Trump falou aos jornalistas numa conferência de imprensa na Casa Branca e avançou que o agente atingido pelo atirador foi salvo pelo colete à prova de balas e que se encontra em "bom estado".





O presidente adiantou ainda que “o homem foi capturado”. “Foram ao apartamento dele, penso que vive na Califórnia e é uma pessoa muito perturbada”, afirmou.



Questionado sobre se acredita que era o alvo do atirador, o presidente Trump disse achar que sim e afirmou que “essa gente é louca e nunca se sabe”.



Os investigadores “pensam que foi uma ação solitária”, acrescentou o líder norte-americano, dizendo que concorda com essa teoria.



O presidente norte-americano, Donald Trump, e a primeira-dama Melania Trump foram retirados do tradicional jantar de Correspondentes da Casa Branca, em Washington, por agentes do Serviço Secreto na noite de sábado, depois de um homem ter disparado contra a equipa de segurança nas proximidades.Um atirador foi detido, mas ainda não são conhecidos os motivos do alegado ataque. O suspeito vai comparecer em tribunal na segunda-feira, segundo a procuradora de Washington.