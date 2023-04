Lula clarifica. Brasil condena violação do território da Ucrânia

Depois de ter dito que os Estados Unidos devem parar de encorajar a guerra e que a União Europeia deve começar a falar de paz, Lula da Silva vem agora clarificar que não está do lado de Moscovo.o presidente do brasil tem sido bastante criticado pelas declarações que fez relativamente ao conflito na Ucrânia, e agora vem deixar bem claro que condena a violação do espaço ucraniano.





São palavras seguidas pela jornalista Joana Carvalho Reis.