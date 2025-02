Lula critica perante Montenegro narrativa que associa brasileiros em Portugal ao crime

"Afirmei ao primeiro-ministro Montenegro que precisamos desconstruir a narrativa mentirosa que associa a migração brasileira ao aumento da criminalidade em Portugal", frisou o chefe de Estado brasileiro, no Palácio do Planalto, ao lado do primeiro-ministro português, em conferência de imprensa.

"Sabemos bem que não há espaço para racismo e xenofobia entre nós", sublinhou."Nesses 200 anos, muitos portugueses vieram estabelecer-se e criar raízes em nosso país, assim como muitos brasileiros mudaram-se para Portugal e ali constituíram laços", afirmou.Questionado sobre a existência de casos de xenofobia em Portugal,Interrogado se reconhece que há xenofobia contra brasileiros em Portugal, o primeiro-ministro português sustentou que isso acontece "episodicamente, excecionalmente"."Nós temos tolerância zero para quem tiver um comportamento dessa natureza, desde logo, prevenindo, desde logo fazendo e assumindo um posicionamento inequívoco de repressão de qualquer tentação nesse sentido, de proteção das pessoas que possam estar mais expostas a um fenómeno desses", acrescentou.