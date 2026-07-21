Lula da Silva felicita novo PM britânico Andy Burnham

"O Brasil e o Reino Unido mantêm relações há mais de 200 anos e construíram uma parceria moderna e dinâmica", escreveu Lula da Silva nas redes sociais.

"Conte com meu empenho para reforçar nossas relações e ampliar o comércio e os investimentos bilaterais", completou.

Ainda na publicação, o líder do Partido dos Trabalhadores (PT) brasileiro disse que "trabalhemos juntos também para fortalecer a democracia, o multilateralismo e o desenvolvimento sustentável".

"Estou certo de que poderemos dar novo impulso à amizade entre nossos países e contribuir para um mundo mais próspero, justo e pacífico", finalizou Lula.

Burnham foi declarado o novo líder do Partido Trabalhista na sexta-feira depois de ter recebido um amplo apoio dos deputados do partido, sem necessidade de eleições internas.

O antigo presidente da Câmara de Manchester chegou ao poder após nove anos à frente da cidade do norte de Inglaterra, onde construiu uma reputação de administrador competente e afirmou-se como uma das figuras mais populares do Partido Trabalhista britânico.

Aos 56 anos, Burnham sucede na liderança do executivo britânico ao também trabalhista Keir Starmer, que formalizou esta manhã a demissão junto do Rei Carlos III.