Lula da Silva tem previsto encontro com Donald Trump na quinta-feira

De acordo com a mesma fonte, o chefe de Estado brasileiro deverá sair do Brasil na quarta-feira, ou mesmo na quinta-feira de manhã em direção à capital dos Estados Unidos.

A imprensa brasileira, que cita fontes governamentais, aponta que o encontro entre os dois líderes é tratado como sendo uma reunião de trabalho e não visita de Estado.

A comunicação social brasileira indicou ainda que a prioridade do Planalto no encontro entre os dois é o comércio, a cooperação contra o crime organizado e também uma possível cooperação em minerais críticos.

No final de março os dois líderes tinham previsto um encontro, também em Washington, que foi cancelado na sequência das questões geopolíticas derivadas do ataque conjunto de Israel e dos Estados Unidos ao Irão, membro dos BRICS desde 2024, grupo que tem como um dos fundadores o Brasil.

Trump e Lula iniciaram as negociações após um encontro casual nos corredores da Assembleia Geral da ONU em Nova Iorque, em setembro de 2025, altura em que, segundo os líderes, surgiu uma ligação entre ambos.

Os dois presidentes falaram por telefone pouco depois e reuniram-se pessoalmente no dia 26 de outubro em Kuala Lumpur, na Malásia, numa reunião descrita como positiva por ambos os lados.

No ano passado Trump aplicou tarifas de 50% a vários produtos brasileiros, que foram depois reduzidas ou eliminadas, e aplicou sanções a várias autoridades judiciais diretamente implicadas do processo contra Jair Bolsonaro.

Apesar da condenação de Bolsonaro, os canais de comunicação entre os Estados Unidos e o Brasil foram reabertos, com os dois líderes a participarem em várias reuniões e Trump a retirar as tarifas sobre certos produtos brasileiros, incluindo carne de vaca, legumes, café e cacau.