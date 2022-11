Lula em Portugal. Presidente eleito do Brasil apela aos imigrantes brasileiros para que voltem

"Às vezes fico triste quando vejo brasileiros e brasileiras morando em outros países por não conseguirem encontrar oportunidades de estudar ou trabalhar no seu país", disse Luís Inácio Lula da Silva.

Referindo de seguida que no tempo em que foi Presidente do Brasil, nomeadamente em 2007 e 2008, uma coisa de que se orgulha é que "muita gente que estava fora do Brasil voltou [...], porque tinha oportunidade de emprego e porque as pessoas se sentiam bem".

Agora, acrescentou Lula quer que suceda o mesmo.

"Eu espero que vocês comecem a voltar para o Brasil", afirmou, garantindo que "logo, logo o país estará de braços abertos para os receber".

Num discurso muito emotivo, Lula da Silva, que falou hoje de manhã com 200 representantes dos imigrantes brasileiros em Portugal, apelou também à não violência e agradeceu o voto da "maioria esmagadora" da comunidade imigrante em Portugal", garantindo que só pode pagar agora "com gratidão".

No seu segundo e último dia de visita a Portugal Lula da Silva teve este encontro no ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa com 200 representantes de instituições representativas da comunidade brasileira, de onde saiu diretamente para o aeroporto de Figo Maduro, para o voo de regresso ao Brasil.

O objetivo desta visita foi retomar o relacionamento entre o Brasil e Portugal.

Na sexta-feira, primeiro dia de visita oficial a Lisboa, Lula da Silva encontrou-se com o Presidente português Marcelo Rebelo de Sousa e com o primeiro-ministro, António Costa.

Lula da Silva, 77 anos, foi eleito em 30 de outubro, data da segunda volta das eleições presidenciais brasileiras como Presidente do Brasil, com 50,90% dos votos, derrotando Jair Bolsonaro (extrema-direita), que obteve 49,10%, quando estavam contadas 99,93% das secções eleitorais.

Lula da Silva, que já cumpriu dois mandatos entre 2003 e 2011, regressará, assim, ao Palácio do Planalto, em Brasília, depois de tomar posse no dia 01 de janeiro de 2023.