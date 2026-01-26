Lula pede a Trump reforço conjunto no combate ao crime organizado

Durante uma conversa telefónica que durou cerca de 50 minutos, Lula da Silva reiterou a proposta, encaminhada ao Departamento de Estado em dezembro, de fortalecimento da cooperação no combate ao crime organizado.

O chefe de Estado brasileiro "manifestou interesse em estreitar a parceria na repressão à lavagem de dinheiro e ao tráfico de armas, bem como no congelamento de ativos de grupos criminosos e no intercâmbio de dados sobre transações financeiras".

De acordo com o Palácio do Planalto, "a proposta foi bem recebida pelo Presidente norte-americano".

Em dezembro, os dois líderes já tinham abordado este tema, com Lula da Silva a dizer que era "urgente" o reforço da cooperação entre os dois países contra o crime organizado.

Dias depois dessa conversa, o Governo brasileiro identificou mais de uma dezena de fundos norte-americanos que lavam dinheiro do crime organizado do Brasil.

De acordo com o ministro brasileiro, cerca de 15 fundos no estado norte-americano de Delaware servem para "lavar dinheiro do crime organizado do Brasil e remeter esse dinheiro para o Brasil, `limpo`, como investimento direto estrangeiro para aquisição de empresas brasileiras, de ativos brasileiros, propriedades brasileiras".

Na conversa de hoje, para além de terem abordado temas globais como Gaza e Venezuela, os dois chefes de Estado "trocaram informações sobre indicadores económicos dos dois países, que apontam boas perspetivas para as duas economias.

"Ambos saudaram o bom relacionamento construído nos últimos meses, que resultou no levantamento de parte significativa das tarifas aplicadas a produtos brasileiros", frisou o Governo brasileiro, acrescentando ainda que ambos "acordaram a realização de uma visita do Presidente, Lula [da Silva] a Washington após a viagem do brasileiro à Índia e à Coreia do Sul em fevereiro, em data a ser fixada em breve".