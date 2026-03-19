Luso-americano Paul Pereira reeleito `mayor` da vila nova-iorquina de Mineola

"Damos os nossos parabéns e desejamos as maiores felicidades ao `mayor` Paul Pereira de Mineola, que foi ontem [quarta-feira] reeleito naquela cidade do Estado de Nova Iorque, com uma vasta população portuguesa e luso-descendente", indicou o Consulado Geral de Portugal em Nova Iorque, numa publicação feita na rede social Facebook.

"Um enorme orgulho para a comunidade portuguesa e luso-americana de Nova Iorque e dos Estados Unidos", acrescenta a publicação.

Paul Pereira tomou posse pela primeira vez como autarca de Mineola em abril de 2022, com o então presidente da Assembleia da República Augusto Santos Silva a enaltecer esse como um "grande dia" para a comunidade portuguesa nos Estados Unidos da América.

Na ocasião, na sua mensagem de felicitações, o antigo ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros destacou que Paul Pereira era "o primeiro `mayor` no estado de Nova Iorque nascido em Portugal".

Nascido em Veiros, na cidade portuguesa de Estarreja, Paul Pereira emigrou aos 6 anos para os Estados Unidos, juntamente com os pais e irmãos, e foi em Mineola que se fixou e onde se destacou como professor de História.

Envolvido nas direções de escolas por onde passou, em organizações cívicas e em clubes portugueses, Paul Pereira conciliou ainda o ensino de História com o futebol, modalidade da qual foi treinador durante mais de duas décadas.

A seu cargo, Paulo Pereira tem Mineola, uma área suburbana de Nova Iorque, situada no condado de Nassau, a cerca de 30 quilómetros de Manhattan. Tem 20 mil habitantes, dos quais cerca de 15% são portugueses ou lusodescendentes ou luso-americanos, segundo dados de 2022.