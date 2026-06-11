Macau alarga passagem fronteiriça por íris a trabalhadores migrantes e alunos

Num comunicado divulgado na quarta-feira à noite nas redes sociais, a Polícia de Segurança Pública (PSP) anunciou o alargamento do Sistema de Recolha de Dados Biométricos, "para elevar a eficiência nas passagens fronteiriças".

O sistema, que permite usar a íris para atravessar canais eletrónicos automáticos nas fronteiras, passa a estar disponível para estudantes não chineses que frequentam instituições de ensino superior em Macau e trabalhadores sem estatuto de residente.

A maioria dos portugueses que emigraram para Macau nos últimos dois anos - desde que o território restringiu os pedidos de residência para portugueses, em agosto de 2023 - chegou com autorização de trabalho.

De acordo com dados da PSP, disponibilizados à Lusa, o número de trabalhadores migrantes de nacionalidade portuguesa que chegaram à região passou de 39 em 2023 para 78 no ano passado.

Esta autorização está limitada ao vínculo laboral, sem os benefícios dos residentes, nomeadamente ao nível da saúde ou da educação, e, em caso de despedimento, o trabalhador tem apenas oito dias para sair de Macau.

A PSP disse que o reconhecimento por íris é "rápido e higiénico durante todo o processo, sendo que a eficiência global da verificação é um a dois segundos mais rápida do que a verificação por impressões digitais".

De acordo com a polícia, o serviço de passagem fronteiriça via reconhecimento da íris foi oficialmente lançado em outubro de 2023, inicialmente destinado apenas aos residentes de Macau.

Até ao momento, nos seis postos fronteiriços de Macau - as Portas do Cerco, a Ponte de Hong Kong-Zhuhai-Macau, os terminais marítimos do Porto Exterior, do Porto Interior e da Taipa, e o Aeroporto Internacional de Macau - há um total de 152 canais de passagem automática via reconhecimento da íris de segunda geração.

A PSP disse que, até no fim de maio, mais de 340 mil residentes de Macau efectuaram o registo da íris e utilizaram o serviço mais de 35 milhões de vezes nas passagens fronteiriças.

Em janeiro, a polícia tinha também anunciado que os nacionais de 82 países, incluindo Portugal, Brasil e Cabo Verde, vão poder usar canais eletrónicos automáticos para entrar na China continental através da maior ponte marítima do mundo.

A medida, que cobre a fronteira que liga Macau à cidade vizinha de Zhuhai, parte da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau, abranger todos os cidadãos dos 82 países isentos de visto de entrada no território semiautónomo chinês.