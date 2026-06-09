Macau anuncia maior apreenção de sempre de canábis, 35 quilos avaliados em 3,8 ME

"Este caso marca a maior operação de contrabando de canábis alguma vez descoberta em Macau", declarou um porta-voz da PJ, em conferência de imprensa.

Segundo a mesma fonte, um suspeito, de 25 anos, natural de Hong Kong, foi detido na noite de segunda-feira ao chegar ao Aeroporto Internacional de Macau num voo proveniente de um país do Sudeste Asiático, não especificado.

"Um total de 60 pacotes suspeitos de canábis foram apreendidos em duas malas pertencentes ao suspeito, pesando no total 34.951 gramas, avaliados em aproximadamente 35 milhões de patacas", especificou o porta-voz da PJ.

As autoridades acreditam que o homem cometeu o crime em troca de, pelo menos, 60 mil dólares de Hong Kong (6.453 euros).

O suspeito foi presente ao Ministério Público para investigação por tráfico de droga.

"Nesta operação, o nosso gabinete conseguiu desmantelar a tentativa de uma rede internacional de tráfico de droga de transportar grandes quantidades da droga, através de Macau, para regiões vizinhas. Iremos continuar a investigar minuciosamente o caso e a localizar outros indivíduos envolvidos", afirmou a polícia.

Questionada expressamente pelos jornalistas sobre o país de origem da droga, a PJ recusou-se a fazer essa revelação.