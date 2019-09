Partilhar o artigo Macau assinala Dia Nacional da China com `video mapping` e fogo de artifício Imprimir o artigo Macau assinala Dia Nacional da China com `video mapping` e fogo de artifício Enviar por email o artigo Macau assinala Dia Nacional da China com `video mapping` e fogo de artifício Aumentar a fonte do artigo Macau assinala Dia Nacional da China com `video mapping` e fogo de artifício Diminuir a fonte do artigo Macau assinala Dia Nacional da China com `video mapping` e fogo de artifício Ouvir o artigo Macau assinala Dia Nacional da China com `video mapping` e fogo de artifício

Tópicos:

Convenções Entretenimento Torre, Macau, Tiananmen Pequim,