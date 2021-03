Macau e Hong Kong suspendem vacina da BioNTech por defeitos na embalagem

A Direção dos Serviços de Saúde de Macau disse ter sido notificada de "defeitos na embalagem da vacina" produzida pela companhia alemã BioNTech "relacionados com a tampa do frasco do lote número 210102", sendo que todas as vacinas (...) existentes em Macau pertencem a este lote".



"A BioNTech/Fosun Pharma (parceira chinesa da empresa alemã) iniciaram já investigações sobre a causa deste problema tendo decidido suspender imediatamente a vacinação", informaram as autoridades de Macau em comunicado.



Contudo, na mesma nota sublinhou-se que, "até agora, a BioNTech e a Fosun Pharma não têm motivos para duvidar que a segurança do produto esteja em risco", com as autoridades a assinalarem que se trata de um "defeito na tampa do frasco".



Ainda assim, "como medida cautelar, durante o período de investigação, a inoculação do lote número 210102 deve ser suspensa até ao final da investigação", acrescentaram.



As autoridades frisaram que "esta medida preventiva visa garantir a segurança da vacinação".



A região administrativa especial chinesa tinha encomendado um total de 400 mil vacinas à BioNTech.



Os serviços de saúde já começaram a enviar SMS a alertar para a suspensão da vacina e a pedir que as pessoas não se desloquem ao local previsto, indicando que será feita uma notificação posterior da nova data de vacinação "quando for possível