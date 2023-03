Macron aprova reforma de pensões sem votação na Assembleia Nacional

A decisão foi tomada minutos antes da votação na câmara baixa do Parlamento.No entanto,





Durante a manhã, a reforma foi aprovada pelo Senado, com 193 votos a favor e 113 votos contra. Para que fosse aprovada na Assembleia Nacional, seriam necessários 287 votos favoráveis, quando a coligação de apoio a Macron e ao Governo conta apenas com 250 deputados.Sem uma maioria garantida na câmara baixa, o Presidente francês forçou a aprovação da lei através do artigo 49.3 da Constituição francesa.

José Manuel Rosendo - RTP

Com esta nova lei sobre as pensões,(ou 43 anos de descontos). Acabam também os regimes especiais para trabalhadores dos transportes, energia.Perante uma Assembleia Nacional em ebulição, a primeira-ministra francesa, Elisabeth Borne, assumiu a responsabilidade do governo em relação à decisão de contornar a votação e sublinhou a necessidade de aprovar o projeto de lei para garantir a sustentabilidade das pensões.No entanto, a primeira-ministra esteve largos minutos sem conseguir falar, com vários deputados de esquerda a entoarem “A Marselhesa” como forma de protesto.Na Place de la Concorde, perto da Assembleia Nacional, decorre uma manifestação contra a decisão do Governo. Jean-Luc Mélenchon, do partido França Insubmissa, considera que a aprovação desta lei sem a votação na câmara baixa representa o “colapso” da atua maioria parlamentar.Mathilde Panot,À direita,, mas garantiu que os deputados também vão votar favoravelmente as moções de censura de outras forças políticas.