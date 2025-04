Macron considera tarifas decisão brutal e pede suspensão de investimentos nos EUA

As medidas anunciadas por Donald Trump são "extremamente graves para a economia europeia".

"O que é importante é (...) que os investimentos que estão para vir ou que foram anunciados nas últimas semanas sejam suspensos por um tempo até que tenhamos esclarecido as questões com os Estados Unidos", disse o Presidente, numa reunião, no Palácio do Eliseu, com representantes das indústrias francesas mais afetadas pela imposição destas tarifas aduaneiras.

"Qual seria a mensagem de ter grandes atores europeus a investir milhares de milhões de euros na economia americana numa altura em que estão a minar-nos?", questionou.

Macron alertou para o impacto da medida também nos EUA.

"Uma coisa é certa, com as decisões desta noite [de quarta-feira], a economia americana e os americanos, sejam empresas ou cidadãos, sairão mais fracos do que ontem, e mais pobres", declarou.

O Presidente francês apelou ainda aos europeus para que "permaneçam unidos", advertindo contra qualquer tentação de "jogar isolado".

Donald Trump anunciou na quarta-feira novas tarifas de 20% a produtos importados da União Europeia e que acrescem às de 25% sobre os setores automóvel, aço e alumínio.

As novas tarifas de Trump são uma tentativa de fazer crescer a indústria dos Estados Unidos, ao mesmo tempo que pune os países por aquilo que disse serem anos de práticas comerciais desleais, e foram impostas por Washington sobre todas as importações, com sobretaxas para os países considerados particularmente hostis ao comércio.