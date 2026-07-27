Macron em Gironda. Chamas consumiram duas centenas e meia de casas no sudoeste de França

Na sequência da reunião da “célula de crise ministerial”, que decorreu em Paris, o ministro francês do Interior apelou às populações para que “permaneçam extremamente cautelosas”. Laurent Nuñez enfatizou mesmo que a relativa estabilização do incêndio apenas “significa que não se propagou durante a noite”.Jornal da Tarde | 27 de julho de 2026“Há menos focos ativos do que ontem”, adiantava, durante a manhã, o capitão Wilfried Schneider, oficial de comunicação do serviço de bombeiros e resgate de Gironda, ouvido pela agência France-Presse.“Estabilizámos uma situação que estava completamente instável, mas ainda não temos o incêndio sob controlo”, acentuaria o mesmo responsável.O incêndio que assola a região em redor da Bacia de Arcachon, em Gironda, obrigou já a deslocar 220 mil pessoas. É uma operação sem precedentes, como observou nas últimas horas o ministro francês da Economia. Roland Lescure anunciou que as seguradoras tratarão de custear a realocação de pessoas afetadas pelas chamas não só em Gironda como em Landes e Var.Em Bordéus, mais de um milhar de pessoas continuam abrigadas no centro de exposições da cidade, incluindo cerca de 100 residentes de lares, segundo Thomas Cazenave, presidente da região metropolitana.A RTP está em França a acompanhar a situação.