Mundo
Macron em Gironda. Chamas consumiram duas centenas e meia de casas no sudoeste de França
A situação continua descontrolada em França, com as chamas a aproximarem-se da cidade de Bordéus. O presidente Emannuel Macron deslocou-se entretanto ao Departamento de Gironda.
O Departamento de Gironda, no sudoeste de França, permanece em estado de emergência. Pelo menos 240 casas foram destruídas pelo fogo e há 13 mil empresas fechadas. Arderam 42 mil hectares.
Ao início da manhã, o combate às chamas em França mobilizava 2.500 bombeiros, 1.500 militares e 1.200 operacionais das forças de segurança.
Ao início da manhã, o combate às chamas em França mobilizava 2.500 bombeiros, 1.500 militares e 1.200 operacionais das forças de segurança.
Esta tarde o Departamento de Gironda recebeu a visita do presidente francês. Durante a manhã desta segunda-feira, Emannuel Macron esteve reunido com a “célula de crise ministerial” para discutir a resposta às chamas no sudoeste do país.
Na sequência da reunião da “célula de crise ministerial”, que decorreu em Paris, o ministro francês do Interior apelou às populações para que “permaneçam extremamente cautelosas”. Laurent Nuñez enfatizou mesmo que a relativa estabilização do incêndio apenas “significa que não se propagou durante a noite”. Jornal da Tarde | 27 de julho de 2026
“Há menos focos ativos do que ontem”, adiantava, durante a manhã, o capitão Wilfried Schneider, oficial de comunicação do serviço de bombeiros e resgate de Gironda, ouvido pela agência France-Presse.
“Estabilizámos uma situação que estava completamente instável, mas ainda não temos o incêndio sob controlo”, acentuaria o mesmo responsável.
O incêndio que assola a região em redor da Bacia de Arcachon, em Gironda, obrigou já a deslocar 220 mil pessoas. É uma operação sem precedentes, como observou nas últimas horas o ministro francês da Economia. Roland Lescure anunciou que as seguradoras tratarão de custear a realocação de pessoas afetadas pelas chamas não só em Gironda como em Landes e Var.
Em Bordéus, mais de um milhar de pessoas continuam abrigadas no centro de exposições da cidade, incluindo cerca de 100 residentes de lares, segundo Thomas Cazenave, presidente da região metropolitana.
A RTP está em França a acompanhar a situação.
A força portuguesa destacada para uma missão de cinco dias em França destaca o fumo como um dos principais inimigos. Jornal da Tarde | 27 de julho de 2026
A sul, no departamento de Landes, o incêndio de Biscarrosse encontra-se igualmente “mais contido, mas ainda não totalmente sob controlo”. Consumiu 3.600 hectares e 198 edifícios. Entretanto, perto de oito mil dos 30 mil moradores foram autorizados a regressar às respetivas casas.
No Departamento de Var, onde foram deslocadas duas mil pessoas, o incêndio está dado como contido, depois de ter calcinado 4.500 hectares.
c/ agências
Na sequência da reunião da “célula de crise ministerial”, que decorreu em Paris, o ministro francês do Interior apelou às populações para que “permaneçam extremamente cautelosas”. Laurent Nuñez enfatizou mesmo que a relativa estabilização do incêndio apenas “significa que não se propagou durante a noite”. Jornal da Tarde | 27 de julho de 2026
“Há menos focos ativos do que ontem”, adiantava, durante a manhã, o capitão Wilfried Schneider, oficial de comunicação do serviço de bombeiros e resgate de Gironda, ouvido pela agência France-Presse.
“Estabilizámos uma situação que estava completamente instável, mas ainda não temos o incêndio sob controlo”, acentuaria o mesmo responsável.
O incêndio que assola a região em redor da Bacia de Arcachon, em Gironda, obrigou já a deslocar 220 mil pessoas. É uma operação sem precedentes, como observou nas últimas horas o ministro francês da Economia. Roland Lescure anunciou que as seguradoras tratarão de custear a realocação de pessoas afetadas pelas chamas não só em Gironda como em Landes e Var.
Em Bordéus, mais de um milhar de pessoas continuam abrigadas no centro de exposições da cidade, incluindo cerca de 100 residentes de lares, segundo Thomas Cazenave, presidente da região metropolitana.
A RTP está em França a acompanhar a situação.
A força portuguesa destacada para uma missão de cinco dias em França destaca o fumo como um dos principais inimigos. Jornal da Tarde | 27 de julho de 2026
A sul, no departamento de Landes, o incêndio de Biscarrosse encontra-se igualmente “mais contido, mas ainda não totalmente sob controlo”. Consumiu 3.600 hectares e 198 edifícios. Entretanto, perto de oito mil dos 30 mil moradores foram autorizados a regressar às respetivas casas.
No Departamento de Var, onde foram deslocadas duas mil pessoas, o incêndio está dado como contido, depois de ter calcinado 4.500 hectares.
c/ agências