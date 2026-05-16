Maior porta-aviões do mundo regressa aos Estados Unidos após 11 meses em missão

Durante a sua missão de 326 dias, o Ford deu apoio à guerra dos Estados Unidos contra o Irão e à captura do Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, em janeiro.

O mais avançado navio de guerra norte-americano e dois contratorpedeiros que o acompanhavam, com cerca de 5.000 marinheiros, atracaram na Estação Naval de Norfolk pela primeira vez desde junho.

Além das operações de combate e da travessia de continentes, os marinheiros a bordo do porta-aviões enfrentaram um incêndio não relacionado com combates, que obrigou a longas reparações na ilha grega de Creta.

O secretário da Defesa, Pete Hegseth, esteve presente na chegada dos navios de guerra.

Em reconhecimento do serviço prestado durante a guerra do Irão, o Ford e os navios que o acompanhavam receberam a condecoração Citação Presidencial de Unidade, por "desempenho excecional em ação" contra "um inimigo determinado"

Trata-se da maior condecoração que uma unidade pode receber, geralmente reservada para conquistas significativas em combate.