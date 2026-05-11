Maioria dos eleitores timorenses ainda não atualizou o cartão para biométrico

"Quando implementámos o sistema biométrico, em 15 de julho de 2024, a base de dados registava 926.003 eleitores. Deste total, apenas 306.605 eleitores [33,11%] atualizaram o seu cartão eleitoral para biométrico, enquanto os restantes 619.398 eleitores [66,89%] ainda não o fizeram", afirmou Elviro Moniz.

O responsável indicou que o STAE registou também 43.840 novos eleitores através do novo sistema biométrico.

Assim, e juntando os novos eleitores recenseados, o total de cidadãos com cartão biométrico ascende a 350.445, salientou Elviro Moniz.

O dirigente salientou também que prevê a inscrição de mais 20 mil novos eleitores até ao final do ano.

O STAE vai iniciar em julho o processo de recenseamento eleitoral e atualização de cartões em 69 postos administrativos em Timor-Leste, incluindo Ataúro.

Para esse efeito, foram recrutadas 210 pessoas, sendo colocados três técnicos em cada posto administrativo para atender tanto novos eleitores como os já registados para fazerem o novo cartão eleitoral biométrico.

"Atualmente, o STAE está também a realizar processos de aprovisionamento e aquisição de materiais para apoiar os técnicos no recenseamento eleitoral e na atualização da base de dados nos postos administrativos", referiu Elviro Moniz.

Até ao final do ano, o STAE vai realizar os processos de aprovisionamento para aquisição de materiais como urnas, cabinas de voto, tinta, carimbos e outros equipamentos para os 1.637 centros de votação no território nacional.

Em relação aos timorenses a residir no estrangeiro, o Governo prevê que o período de recenseamento comece em setembro ou outubro, permitindo a atualização dos dados eleitorais.

"A duração será de quatro meses, estando ainda em curso discussões técnicas com o Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação sobre o atendimento no exterior", explicou o diretor-geral.

Segundo o responsável, o número de eleitores registados no estrangeiro na base de dados é de 10.837.

O orçamento total para os preparativos das eleições presidenciais, que vão realizar-se no próximo ano, ultrapassa os três milhões de euros.