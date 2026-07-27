Mais 30 estrangeiros detidos em Díli por suspeita de atividades ilegais `online`

A detenção ocorreu na zona do Cristo, após as autoridades terem cercado uma unidade hoteleira naquela área, que era utilizada como base para as "atividades de fraude `online` por um centro de fraude", pode ler-se numa informação da PNTL.

"No momento em que a equipa entrou nas instalações, dois cidadãos estrangeiros tentaram fugir e esconder-se, mas foram perseguidos e capturados na via pública, na zona de Cristo Rei", explicou a polícia timorense.

A operação contou com a participação da equipa móvel da Direção do Serviço de Investigação Criminal, da Direção do Serviço de Informação Policial e do Serviço de Migração de Timor-Leste.

"Durante a operação, a equipa apreendeu também vários objetos suspeitos, incluindo equipamentos de tecnologia digital que servirão como prova no âmbito da investigação", acrescentou a PNTL.

Nas últimas semanas, as autoridades policiais timorenses detiveram mais de 400 pessoas, a maioria cidadãos da China, Camboja e Indonésia, suspeitas de envolvimento em atividades ilegais `online`, sobretudo relacionadas com o jogo ilegal e fraudes.

Um relatório divulgado esta semana pelo Escritório das Nações Unidas sobre a Droga e o Crime (UNODC) referiu que os recentes desenvolvimentos em Timor-Leste mostram a deslocação dos centros de burlas no Sudeste Asiático.

Em setembro do ano passado, o UNODC tinha já alertado para o aumento da presença de redes criminosas em Oecusse, o enclave timorense situado em território indonésio, na ilha de Timor. Segundo a agência da ONU, investigações recentes demonstram que a região começou a ser influenciada por atividades criminosas organizadas.

O Conselho de Ministros timorense aprovou na última quarta-feira um projeto de proposta de lei que solicita ao Parlamento Nacional autorização legislativa em matéria de crimes e de processo penal no âmbito da cibersegurança, e de definição do regime jurídico do ciberespaço nacional.