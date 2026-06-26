Mais de 100 voos cancelados no Japão com aproximação de tempestades tropicais

A tempestade Mekkhala aproxima-se com rajadas que podem atingir os 144 quilómetros por hora (km/h), de acordo com os meteorologistas, enquanto chuvas fortes já se abatem sobre algumas regiões do sul e do oeste do Japão.

A tempestade deverá passar ao longo das ilhas de Kyushu e Shikoku durante o fim de semana e poderá juntar-se à tempestade Higos, que assola, um pouco mais afastado, o Pacífico.

Esta união poderá provocar o efeito Fujiwhara, que ocorre quando duas tempestades interagem, tornando os movimentos e a intensidade difíceis de prever.

As companhias Japan Airlines e All Nippon Airways cancelaram, respetivamente, 70 e 50 voos com destino e provenientes das regiões de Okinawa e Kagoshima.

A região de Quioto recomendou a retirada de vários milhares de habitantes, alertando para potenciais deslizamentos de terra.

Quioto e Osaka anunciaram que os níveis dos principais cursos de água estavam a subir, apelando para a vigilância face ao risco de inundações.

O exército japonês chegou mesmo a cancelar o primeiro voo previsto de um avião V-22 Osprey com destino à ilha de Miyako, que se inseria no âmbito de exercícios conjuntos com os Estados Unidos, informou a agência de notícias japonesa Kyodo.