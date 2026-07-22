Mais de 140 cidades no estado brasileiro de Rio Grande do Sul afetadas por fortes chuvas

Mais de 200 pessoas estão fora das suas casas, sendo que 155 estão desalojadas e 51 estão desabrigadas, e 143 cidades foram afetadas, segundo a Defesa Civil do Rio Grande do Sul.

Até o momento não foram registadas mortes e apenas uma pessoa ficou ferida, adiantou.

Segundo o boletim hidrológico da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, várias regiões do Estado estão com rios com risco e alertas de inundações, sendo que alguns já transbordaram muito acima da cota de inundação.

"Nas últimas 24 horas foram registadas precipitações com volumes pontualmente altos, com destaque para as chuvas na metade norte do estado, próximas dos 200 mm", lê-se no boletim.

"De modo geral, os rios variam entre limiares de inundação e normalidade, com tendências de elevação", destaca-se no comunicado.

Na capital, Porto Alegre, a defesa civil da cidade registou cinco ocorrências de desabamentos ou quedas de muro, dois deslizamentos de terra e quatro destelhamento de casas.

A imprensa local registou imagens de rebanhos a nadarem para sobreviverem às enchentes no norte do estado. Outra imagem destaca um autocarro a ser arrastado pela correnteza após um rio transbordar.

A imprensa local relata casos de famílias a terem de deixar as suas casas às pressas por medo dos alagamentos e de um homem idoso a ser resgatado de dentro do seu carro submerso com água até a janela.

Para hoje, a Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu um alerta muito alto de inundação do rio Taquari e em Santa Tereza até a cota de 19 metros.