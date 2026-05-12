"Mais de 200 drones". Moscovo e Kiev trocam ataques após fim de trégua de três dias

Segundo Oleksandr Ganja, habitações, um edifício de nove andares e veículos ficaram danificados.

Rússia abateu drones ucranianos

Os três dias de trégua foram marcados pela troca de acusações sobre violações do cessar-fogo.





A Ucrânia acusou a Rússia de ataques com drones no leste e no sul do país, enquanto Moscovo acusou Kiev de ter atacado a região de Belgorod, na fronteira.

c/ agências

Ataques russos contra a Ucrânia causaram pelo menos uma vítima mortal na madrugada desta terça-feira, motivando o lançamento de drones por Kiev. Os ataques ocorrem pouco depois do fim de uma trégua de três dias que tanto Rússia como Ucrânia dizem ter sido violada., afirmou o presidente Volodymyr Zelensky nas redes sociais, acusando a Rússia de ter"Constatamos que a Rússia não tem qualquer intenção de pôr fim a esta guerra. Infelizmente, está a preparar novos ataques", acrescentou na última noite.. O inimigo atacou cinco distritos da região mais de 20 vezes com drones, artilharia e bombas aéreas", escreveu no Telegram o governador da região de Dnipropetrovsk, no leste da Ucrânia.Em Kiev, pela primeira vez desde 8 de maio, as autoridades emitiram na madrugada desta terça-feira um alerta aéreo devido a uma ameaça de drones.Detritos de um droneno distrito de Obolonsky, provocando um incêndio, avançou o presidente da Câmara da capital, Vitali Klitschko, no Telegram.Já o chefe da administração militar regional, Mykola Kalachnyk, denunciou ataques contra "edifícios residenciais e instituições de ensino" que não causaram vítimas.Moscovo disse, por sua vez, ter abatido durante a noite 27 drones ucranianos desde o fim da trégua anunciada por Donald Trump na sexta-feira.Entre as 00h00 e as 07h00 desta terça-feira (horas locais),sobre as regiões russas de Belgorod, Voronezh e Rostov, de acordo com o ministério russo da Defesa.