Mais de 25 crianças retiradas das ruas de Díli

A Indica, em conjunto com a sociedade civil, Ministério da Solidariedade Social e Inclusão e a Polícia Nacional de Timor-Leste (PNTL) realizou uma operação para identificar, resgatar e prestar proteção às crianças que vendem nas ruas da capital timorense.

"A equipa conseguiu resgatar um total de 27 crianças, que levou de regresso a casa, onde se reuniu e conversou com os pais sobre os graves riscos que as crianças enfrentam quando vendem produtos na rua", pode ler-se numa informação divulgada terça-feira pela Indica nas redes sociais.

Durante a operação, foram também detidas duas pessoas por utilizarem crianças com oito e nove anos de idade em atividades comerciais.

As duas pessoas estiveram detidas na PNTL durante 12 horas para investigação.

Segundo o Inddica, das 27 crianças que receberam proteção, uma foi encaminhada para uma oportunidade de formação profissional em Maliana, duas foram transportadas de regresso a Oecussi para a continuarem a sua educação e viverem junto da família.

"O lugar das crianças é em casa, na escola e num ambiente seguro e não nas ruas à procura de rendimento económico", salienta a Indica.

O instituto continua a apelar aos pais, às comunidades e ao setor privado para trabalharem em conjunto na prevenção da exploração económica das crianças e "garantirem que todas possam viver com dignidade, ter acesso a educação e desenvolver o seu potencial".

"As crianças não são trabalhadores. As crianças têm direito a aprender, brincar e viver num ambiente seguro", afirma o Instituto de Defesa dos Direitos da Criança.

Os deputados timorenses têm manifestado preocupação com o aumento da presença de crianças a vender produtos na via pública, considerando tratar-se de uma questão recorrente e prioritária e apelaram ao Governo para que adote medidas destinadas a proteger aquelas crianças.

O ano passado, o Indicca disse ter identificado 50 crianças a venderem nas ruas da capital timorense, principalmente no circuito entre o centro comercial Timor Plaza e o Largo de Lecidere.