Mais de 250.000 militares russos morreram desde o início do conflito, diz responsável da NATO

A fonte da Aliança Atlântica revelou que desde 24 de fevereiro de 2022, dia do início da invasão russa, pelo menos 250.000 militares morreram a combater na Ucrânia, de um total de cerca de 900.000 baixas no conflito.

A divulgação deste balanço coincide com o início de negociações indiretas preliminares para alcançar um cessar-fogo, ainda que temporário e parcial, entre a Ucrânia e a Rússia, mediadas pelos Estados Unidos da América (EUA), e foi revelado no mesmo dia em que os ministros dos Negócios Estrangeiros dos 32 países da NATO estão em Bruxelas a discutir como apoiar mais a Ucrânia e reforçar as capacidades da organização político-militar.