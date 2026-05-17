Mais de 50 aviões desviados para aeroportos alternativos após ataque a Moscovo

No seu canal de Telegram, o Ministério dos Transportes russo indicou que, "durante a noite passada e esta manhã, 51 aeronaves foram desviadas para aeroportos alternativos devido a restrições temporárias no espaço aéreo".

Segundo salientou, "as restrições são necessárias para garantir a segurança dos voos", o que é "uma prioridade".

O Ministério dos Transportes referiu ainda que "32 voos sofreram atrasos de mais de duas horas nos aeroportos de Moscovo", tendo sido "mobilizadas equipas adicionais para auxiliar os passageiros".

"Os serviços aeroportuários estão a operar de forma mais eficiente. A situação nos terminais é calma", acrescentou.

De acordo com o ministério, em situações como esta, as companhias aéreas "devem prestar serviços aos passageiros de acordo com o Regulamento Federal de Aviação", que "inclui o fornecimento de alimentos e bebidas, bem como alojamento em hotéis para os passageiros."

Na noite passada, a capital russa e a região circundante foram atacadas por 81 drones ucranianos (um total de mais de 120 nas últimas 24 horas), obrigando os principais aeroportos de Moscovo a suspender temporariamente as operações.

No aeroporto de Sheremetyevo, a norte da cidade, caíram destroços de um drone abatido, mas não houve feridos nem mortos.

No total, pelo menos três pessoas morreram e 15 ficaram feridas durante o ataque, o maior dos últimos anos.

A Rússia afirmou hoje ter sido alvo de um dos maiores ataques ucranianos em quatro anos de ofensiva militar e garantiu ter abatido 556 drones durante a noite.

Entre as 22:00 de sábado e as 07:00 de hoje [das 20:00 de sábado às 05:00 de hoje em Lisboa], "unidades de defesa aérea intercetaram e destruíram 556 drones ucranianos" sobre 14 regiões russas, bem como sobre a Crimeia ocupada e os mares Negro e de Azov, informou o Ministério da Defesa russo, na aplicação de mensagens Max.

Horas antes, o governador da região de Moscovo disse que ataques com drones lançados pela Ucrânia causaram pelo menos três mortos e quatro feridos nos arredores da capital da Rússia.