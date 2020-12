Mais de 60 empreendedores de 38 `startups` vão desenvolver projetos turísticos

Os participantes vão receber formação e mentoria de especialistas em turismo, empresários, investidores e académicos, num `bootcamp` (treino) `online` cujo centro de operações é em Alvaiázere, no distrito de Leiria.

Segundo uma nota de imprensa, as `startups` que participam no "programa de ideação em turismo", denominado `Green Up`, e que tem a sustentabilidade dos territórios e a promoção da economia circular como pilares, "foram selecionadas entre mais de cem candidatas constituídas por empreendedores de todo o país formados em turismo, integrando várias delas estudantes que ainda frequentam licenciaturas e mestrados".

Estas `startups` "propõem soluções B2B (`Business to business`, dirigidas a empresas) que apoiem empresas do setor no cumprimento das metas de sustentabilidade definidas pelo Turismo de Portugal", adianta.

O presidente executivo dos Territórios Criativos, empresa de consultadoria e de apoio ao empreendedorismo que organiza o `Green Up` para o Turismo de Portugal, explica que "estava previsto que os dois dias [quinta e sexta-feira] de `bootcamp` fossem presenciais em Alvaiázere".

Porém, a evolução da pandemia em Portugal e as regras do estado de emergência obrigaram a organização "a pedir aos 66 empreendedores envolvidos e aos seus 40 mentores que permaneçam nos seus escritórios e nas suas casas ao longo da ação", afirma Luís Matos Martins.

De acordo com Luís Matos Martins, vai ser feito "exatamente o que estava previsto, com a diferença de as sessões coletivas e as interações mentores-empreendedores terem de ser feitas por `zoom`".

A sessão de abertura, às 09:00 de quinta-feira, conta com a participação da secretária de Estado da Valorização do Interior, Isabel Ferreira, e da presidente da Câmara de Alvaiázere, Célia Marques, seguindo-se as sessões temáticas.

O "ponto alto" do `bootcamp` decorre na tarde de sexta-feira, com a sessão de "Speed Mentoring", na qual todas as `startups` fazem pequenas apresentações dos seus projetos a cada um dos 40 mentores que participam nesta edição do `Green Up`, cabendo a estes "avaliar individualmente as apresentações uma a uma, comentando-as, e dando conselhos e sugestões a cada uma das equipas empreendedoras".

"Depois, até meados de janeiro de 2021, as equipas serão acompanhadas e apoiadas na construção dos 38 projetos de investimento, dos quais serão selecionados um grupo de finalistas", acrescenta a organização, referindo que a final decorre em 07 de fevereiro, em Coruche, distrito de Santarém, com apuramento dos vencedores.

Luís Matos Martins refere que o Interior de Portugal "aumentou a sua competitividade enquanto território desde o início da pandemia da covid-19, o que lhe tem valido uma procura histórica em termos de turismo e de restauração, ao contrário do que sucede nas zonas turísticas tradicionais".

Para o presidente executivo dos Territórios Criativos, "esta competitividade tem de ser posta ao serviço da fixação de pessoas nos seus territórios de origem e da aceleração da economia local, criando novas oportunidades no setor do turismo", o que o programa `Green Up` irá desenvolver.