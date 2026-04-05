Mundo
Mais de 70 migrantes desaparecidos após naufrágio no Mediterrâneo
Mais de 70 pessoas estão desaparecidas depois de um barco de migrantes ter virado no Mediterrâneo central. Há registo de pelo menos dois mortos, indicaram este domingo as ONG Mediterranea Saving Humans e Sea-Watch.
A embarcação partiu no sábado à tarde de Tajoura, no norte da Líbia. Foram resgatadas 32 pessoas após o naufrágio.
A bordo seguiam aproximadamente 105 migrantes, incluindo mulheres, homens e crianças,
Trinta e duas pessoas foram resgatadas depois de o barco, que partiu no sábado à tarde de Tajoura, no norte da Líbia, ter virado com aproximadamente 105 mulheres, homens e crianças a bordo, segundo a Mediterranea Saving Humans.
"Trágico naufrágio na Páscoa. 32 sobreviventes, dois corpos recuperados, mais de 70 desaparecidos", escreveu a ONG na rede social X, especificando que o barco de madeira virou numa zona de busca e salvamento controlada pelas autoridades líbias.
De acordo com a Sea-Watch, os sobreviventes foram resgatados por dois navios mercantes e desembarcaram no domingo de manhã na ilha italiana de Lampedusa.
De acordo com a Sea-Watch, os sobreviventes foram resgatados por dois navios mercantes e desembarcaram no domingo de manhã na ilha italiana de Lampedusa.