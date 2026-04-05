Mais de 70 migrantes desaparecidos após naufrágio no Mediterrâneo

A embarcação partiu no sábado à tarde de Tajoura, no norte da Líbia. Foram resgatadas 32 pessoas após o naufrágio.





A bordo seguiam aproximadamente 105 migrantes, incluindo mulheres, homens e crianças,





Trinta e duas pessoas foram resgatadas depois de o barco, que partiu no sábado à tarde de Tajoura, no norte da Líbia, ter virado com aproximadamente 105 mulheres, homens e crianças a bordo, segundo a Mediterranea Saving Humans.

"Trágico naufrágio na Páscoa. 32 sobreviventes, dois corpos recuperados, mais de 70 desaparecidos", escreveu a ONG na rede social X, especificando que o barco de madeira virou numa zona de busca e salvamento controlada pelas autoridades líbias.



De acordo com a Sea-Watch, os sobreviventes foram resgatados por dois navios mercantes e desembarcaram no domingo de manhã na ilha italiana de Lampedusa.