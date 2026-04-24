Mais de 84 mil animais vacinados contra a raiva em Timor-Leste

"A campanha de vacinação, que vai decorrer até ao final deste ano, já conseguiu vacinar cerca de 84 mil animais, com foco principal em cães e gatos", afirmou à Lusa a responsável pela Direção-Geral de Veterinária, Joanita Bendita, por telefone, em Díli.

A responsável garantiu também que as vacinas disponíveis são suficientes para cobrir as necessidades nacionais até 2026.

"Para assegurar o sucesso desta campanha, o Governo da Austrália, através do Departamento de Agricultura, forneceu apoio com cerca de 200 mil doses de vacina", destacou Joanita Bendita, acrescentando que, deste total, 150 mil doses já chegaram ao país, tendo mais de 80 mil sido utilizadas em animais em Díli e noutros municípios.

Além da campanha no terreno, as equipas técnicas continuam também a prestar atendimento diário à comunidade na Clínica Veterinária de Comoro.

Segundo dados oficiais, desde o início do surto de raiva em Timor-Leste foram registados um total de 24 vítimas mortais, duas das quais este ano.

O Ministério da Saúde registou 1.319 casos de mordeduras de cães em 2024 e 3.011 em 2025.

A raiva foi registada pela primeira vez em maio de 2023 na parte ocidental da ilha de Timor e reapareceu em Timor-Leste em março de 2024.

O primeiro caso de raiva num humano foi detetado em Oecussi, enclave timorense no lado indonésio da ilha de Timor, numa jovem de 19 anos, que acabou por morrer.