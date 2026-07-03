Mais de mil pessoas em zonas alagadas no sul de Moçambique após cheias de janeiro

"Das pessoas que se encontram em zonas alagadas, temos 1.011 pessoas. E destas 1.011 pessoas, estamos a contar aquelas que estavam no centro transitório e aquelas que tinham recorrido a famílias, fez-se o mapeamento", disse aos jornalistas Francelina Nhantumbo, presidente do Conselho Municipal do distrito Manjacaze na província de Gaza, uma das mais afetadas pelas cheias de janeiro.

Segundo a autarca, o município já identificou um espaço para realojar as famílias afetadas, mas a falta de financiamento continua a impedir o avanço do processo.

"Há um espaço identificado para que, havendo condições (...), essas pessoas possam ser reassentadas. O que é um problema, neste momento são recursos porque não vai tirar pessoas e deixar num espaço baldio. É preciso criar, no mínimo, condições básicas, que é pelo menos garantir água, energia e vias de acesso", afirmou.

Francelina Nhantumbo acrescentou que a autarquia necessita de cerca de 200 milhões de meticais (2,7 milhões de euros) para concretizar o projeto, que inclui o realojamento das famílias e obras de engenharia para reduzir o risco de novas inundações.

"Além de reassentar estas pessoas, achamos nós que existem zonas que precisam de uma engenharia. Estamos a falar da abertura de um canal que vai conduzir estas águas para a Lagoa Sul", explicou.

As cheias afetaram igualmente infraestruturas públicas, incluindo a Escola Primária de Pinda e um instituto de formação local, frequentados por cerca de 1.250 alunos, dos quais 900 na escola primária e 350 no instituto. As aulas decorrem atualmente em tendas disponibilizadas pelo Governo, enquanto decorrem esforços para mobilizar financiamento para novas instalações.

A autarca considerou que a escola primária está localizada numa zona de risco, defendendo que futuras infraestruturas sejam construídas em locais seguros, cabendo a decisão final ao setor da Educação.

Moçambique é um dos países africanos mais vulneráveis aos efeitos das alterações climáticas, sendo frequentemente afetado por cheias e ciclones tropicais durante a época chuvosa, que decorre entre outubro e abril.

Na quinta-feira, o Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos anunciou que o Banco Mundial disponibilizou mais de 990 milhões de meticais (13,5 milhões de euros) para financiar obras de emergência de reabilitação de diques e barragens nas bacias do Limpopo, em Gaza, do Incomáti, em Maputo, e do Búzi, em Sofala, severamente afetadas pelas inundações registadas no início do ano.

A última época das chuvas em Moçambique matou 314 pessoas, afetou mais de 1.078 milhões de pessoas e atingiu quase 260 mil casas, segundo o Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres (INGD).

O balanço envolve a época das chuvas, que habitualmente decorre de outubro a abril, e corresponde a 249.053 famílias afetadas neste período em todo o país.

Há também registo de 19 pessoas ainda desaparecidas e 361 feridos.

Nesta época das chuvas, 211.655 casas foram inundadas, 15.616 casas foram totalmente destruídas e 31.081 parcialmente destruídas.

Só as cheias de janeiro, as mais violentas em vários anos, provocaram 43 mortos, 147 feridos e nove desaparecidos, afetando globalmente 715.716 pessoas.