Mais de um terço de França em alerta vermelho devido a onda de calor

Mais de um terço de França em alerta vermelho devido a onda de calor

O serviço meteorológico oficial Météo-France elevou para 37 o número de comunas francesas em alerta vermelho devido a uma onda de calor a partir do meio-dia de hoje, mais treze face a sábado.

RTP / Adicionar como fonte informativa
Tom Nicholson - Reuters

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O Météo-France descreve o fenómeno como "prolongado, intenso e generalizado", sublinhando que eleva o risco de propagação de incêndios florestais.

O resto do país, com exceção de cerca de dez comunas na Córsega e nas regiões sul e sudeste, está sob alerta laranja, o segundo nível mais alto.

Espera-se que as temperaturas máximas de hoje cheguem a valores entre 37 e 41 graus Celsius nas regiões em alerta vermelho.

Segundo o Météo-France, a previsão é que este episódio de calor extremo dure "pelo menos até meados da próxima semana".

Devido a este fenómeno meteorológico extremo, a nona etapa do Tour de France, programada para hoje entre Malemort e Ussel, na comuna de Corrèze, teve o seu percurso reduzido em 30 quilómetros.

O serviço meteorológico florestal do Météo-France colocou Haute-Garonne em alerta vermelho devido ao risco muito elevado de incêndios florestais hoje, enquanto outras 70 zonas permanecem em alerta laranja.

Em Cher, as autoridades restringiram o acesso às florestas hoje. Já o incêndio em Trévillach (Pyrénées-Orientales), que consumiu cerca de 4.900 hectares, já está contido, o que significa que o fogo permanece dentro do seu perímetro e já não se está a alastrar, segundo a autarquia.

Em Drôme, o incêndio que atingia uma área montanhosa perto de Die há vários dias está a perder força graças às chuvas.

A onda de calor também levou importantes centros culturais a reduzir os seus horários de funcionamento para proteger visitantes e funcionários: a Torre Eiffel fechará às 16:00 este fim de semana, o Museu do Louvre antecipou o horário de fecho para as 16:00 até segunda-feira, e o Musée d'Orsay fechará às 17:00 até quarta-feira.

A persistência do calor extremo até meados da próxima semana levou autoridades de muitas cidades a cancelar os tradicionais fogos-de-artifício de 14 de julho, enquanto os bombeiros de Paris também suspenderam os habituais bailes realizados nos quartéis.

O cancelamento de diversos festivais devido à onda de calor gerou insatisfação no setor cultural francês, com críticos classificando as decisões como "incompreensíveis" e exigindo critérios mais claros por parte das autoridades.

Os organizadores alertam para prejuízos financeiros significativos, para o risco de aumento nos custos de seguros relacionados a eventos climáticos extremos e para a falta de auxílio público para compensar o impacto dos cancelamentos.

Grandes festivais, como Solidays, Chambord Live e Garorock, preveem perdas na casa dos milhões, ao passo que eventos menores temem pela própria viabilidade.
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