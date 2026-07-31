Mais três cidadãos chineses detidos em Díli por suspeita de atividades ilegais `online`

Durante a operação, realizada pela PNTL, em conjunto com o Serviço de Migração, foi também apreendido equipamento informático.

"Esta operação foi realizada no âmbito das investigações e dos esforços conjuntos entre as autoridades competentes para combater o crime organizado transnacional, em particular a fraude `online`, que pode representar uma ameaça para a segurança, estabilidade e o sistema financeiro de Timor-Leste", salienta, na informação à imprensa, a PNTL.

O comando da PNTL apelou também à população para continuar a "fornecer informações às autoridades sempre que detete indícios de atividades suspeitas".

As autoridades timorenses detiveram nas últimas semanas mais de 500 cidadãos estrangeiros, maioritariamente oriundos da China, do Camboja e da Indonésia, por suspeita de envolvimento em atividades ilegais `online`.

Um relatório divulgado pelo Escritório das Nações Unidas sobre a Droga e o Crime (UNODC) referiu que os recentes desenvolvimentos em Timor-Leste mostram a deslocação dos centros de burlas no Sudeste Asiático.