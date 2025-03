Manifestantes contra e pró-Yoon Suk-yeol saem às ruas de Seul

Milhares de pessoas voltaram a manifestar-se este sábado na capital da Coreia do Sul. A manifestação acontece numa altura em que o Tribunal Constitucional avalia se o presidente do país deve ou não ser destituído.

Manifestantes a favor e contra Yoon Suk-yeol encheram as principais ruas do centro de Seul.



A Coreia do Sul continua mergulhada numa turbulência política, enquanto se decide o futuro do presidente conservador.



Recorde-se que, em dezembro, o chefe de Estado foi alvo de uma ordem de destituição por parte do Parlamento, depois de, por algumas horas, ter decretado a lei marcial no país.