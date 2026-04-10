Marca histórica, blackout e eclipse solar. Os dez dias da missão Artemis II no espaço

Os humanos que voaram mais longe na história

A new milestone for humankind: The crew of Artemis II are now the farthest any human has ever travelled, reaching a maximum distance of 252,752 miles from Earth.



This surpasses the previous record set by Apollo 13 in 1970 by about 4,102 miles. pic.twitter.com/DbLFvvdEfT — NASA (@NASA) April 6, 2026

Atingiram a distância máxima da Terra, de aproximadamente 406.600 quilómetros, cerca de 6.606 quilómetros para além do recorde detido por Jim Lovell e a sua tripulação da Apollo 13 durante 56 anos.

Nomear uma cratera e sanita avariada

“Perdemos alguém querido. Chamava-se Carroll, esposa do Reid, mãe da Katie e da Ellie. Se quiserem encontrar este local, olhem para Glushko, e fica a noroeste desse ponto, à mesma latitude que Ohm — é uma mancha brilhante na Lua. Gostaríamos de lhe chamar Carroll”, disse Hansen, explicando que a cratera pode ser vista “em certos momentos do trânsito da Lua ao redor da Terra”.





Não há “lado negro”

“You can see the surface of the Moon…we just went sci-fi.”



On flight day seven, images from our @NASAArtemis II crew amazed, turning science fiction to reality. From the lunar far side to a solar eclipse from the Moon, the views are EVERYTHING. No pressure to pick a favorite. pic.twitter.com/sHGfknqwW1 — NASA (@NASA) April 8, 2026

"O que posso dizer é que foi muito intenso, e são memórias que vou guardar para o resto da vida", exclamou Victor Glover. "Com certeza, vou pensar e falar sobre isto para o resto da vida", acrescentou.

O que se segue?

A próxima missão programada é a Artemis III, em 2027. Esta nova missão de demonstração em órbita terrestre baixa testará um ou ambos os módulos de pouso comerciais da SpaceX e da Blue Origin, respectivamente.



Por sua vez, a NASA continua a prever o início de 2028 para o primeiro pouso lunar do programa Artemis, uma data que permanece inalterada desde meados de 2025. Após alcançar a órbita lunar, a tripulação fará a transferência da Orion para um módulo de pouso lunar comercial para a descida até a superfície da Lua.





A missão Artemis IV, prevista para 2028, seria a primeira alunagem tripulada do programa e a primeira desde a Apollo 17, em 1972. O objetivo é estabelecer uma presença americana, antes da China, a longo prazo na próxima década, construindo uma base lunar para potenciais missões futuras a Marte.



Utilizando a configuração padrão do foguete SLS (Space Launch System), a NASA espera lançar a missão Artemis V à superfície lunar até o final de 2028, com missões subsequentes planeadas aproximadamente uma vez por ano.







Podem acompanhar a missão Artemis II em tempo real neste link

Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen deverão amarar no Oceano Pacífico, perto de San Diego, na Califórnia, pelas 17h07 locais desta sexta-feira (01h07 de sábado em Portugal).Esta será mais uma fase de alto risco da missão que colocará o escudo térmico da Orion à prova, uma vez que será atingido pelo intenso atrito atmosférico.As equipas de resgate, já posicionadas na zona de pouso prevista, estarão prontas para resgatar a tripulação do Oceano Pacífico."Na verdade, tenho pensado na reentrada desde 3 de abril de 2023, quando fomos destacados para esta missão", disse o piloto da missão Artemis II, Victor Glover, quando questionado sobre como se sentia em relação ao regresso.O voo lunar da Artemis II foi histórico, desde logo porque foi a primeira órbita lunar completada por uma mulher (Christina Koch), um astronauta negro (Victor Glover) e um não americano (o canadiano Jeremy Hansen).No mesmo dia, os astronautas atravessaram o lado oculto da Lua. Durante 40 minutos, as comunicações foram interrompidas no momento em que sobrevoavam as regiões inexploradas do satélite e o seu lado oculto.O momento mais emotivo da missão ocorreu quando a tripulação nomeou uma cratera da Lua em homenagem à esposa de Reid Wiseman, comandante da Artemis II.Wiseman disse aos jornalistas que os seus companheiros de tripulação o abordaram com a ideia de nomear a cratera de Carroll enquanto estavam em quarentena antes do lançamento para o espaço.Por sua vez, o momento mais insólito ocorreu logo no início da viagem, quando a sanita avariou em pleno espaço.“Sou a canalizadora do espaço. Tenho orgulho em dizer que é provavelmente o equipamento mais importante a bordo. Por isso, todos respiraram de alívio quando percebemos que estava tudo bem. Era apenas um problema de arranque, acho que por ter estado muito tempo parado e precisar de algum tempo para funcionar. Inicialmente pensamos que poderia haver algo a bloquear o motor. Felizmente está tudo operacional”, explicou Christina Koch.Os primeiros olhares humanos sobre o outro lado da Lua em 50 anos mostram que afinal não existe um “lado negro da Lua”. Prova disso mesmo são as fantásticas fotos enviadas pelos quatro astronautas que estão a bordo da cápsula espacial Orion.Na verdade, a afirmação “The dark side of the Moon” é o resultado da interpretação humana à ocultação do lado não visível por nós do satélite natural da Terra. Uma invisibilidade quebrada pelas imagens registadas nesta viagem pelo espaço, entre a Terra e a Lua.O comandante Reid Wiseman contou que foi um instante inesperado, que acabou por parar toda a tripulação.“O Centro de Controlo em Houston reorientou a nossa nave enquanto o sol se punha atrás da Terra. E não sei o que todos nós esperávamos ver naquele momento, mas conseguíamos ver o globo inteiro, de polo a polo. Conseguíamos ver África, a Europa e, se olhássemos com atenção, até as auroras boreais. Foi o momento mais espetacular e deixou-nos a todos parados”, comentou.Desde a Bacia de Orientale (Mare Orientale) – o enorme impacto circular, com cerca de 930 km de diâmetro - à Bacia do Polo Sul–Aitken, observada parcialmente durante o sobrevoo da Orion, os quatro astronautas puderam também assistir ao pôr e ao nascer da Terra, durante os 40 minutos que viajaram por detrás do astro cinzento e “redondo” que circunda o nosso planeta azul. Pode acompanhar