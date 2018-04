Marcelo e Costa em Paris nos 100 anos da batalha de La Lys

As cerimónias iniciam-se às 16h00, em Lisboa, na “Avenue des Portugais” (Avenida dos Portugueses), onde será descerrada uma placa comemorativa dos 100 anos da batalha que fez mais de 7.000 vítimas portuguesas, entre mortos, feridos e prisioneiros.



O cemitério de Richebourg, no norte de França, onde estão sepultados muitos dos soldados portugueses que tombaram no dia 9 de abril de 1918 é o ponto alto destas comemorações.



Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa vão visitá-lo na segunda-feira com o presidente francês Emanuel Macron.



A repórter Rosário Salgueiro já esteve no cemitério militar português de Richebourg.



A comitiva dirige-se depois para o Arco do Triunfo, onde vai decorrer uma cerimónia militar de homenagem ao soldado desconhecido francês.