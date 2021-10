Marcelo em São Tomé e Príncipe para a posse do novo presidente

Hoje, na capital, São Tomé, Marcelo Rebelo de Sousa vai condecorar o presidente são-tomense cessante, Evaristo Carvalho, no salão nobre da chancelaria da Embaixada de Portugal neste país lusófono.No sábado à tarde, antes de regressar a Lisboa, o Presidente português irá visitar o navio-patrulha Zaire, da Marinha Portuguesa, que desde janeiro de 2018 se encontra em missão em São Tomé e Príncipe, no âmbito de um acordo bilateral.Este navio-patrulha, operado por uma guarnição mista, atualmente com 23 militares portugueses e 13 são-tomenses, tem como objetivos dar formação à guarda costeira são-tomense, reforçar a vigilância marítima neste país e a segurança no Golfo da Guiné.Segundo o programa divulgado pela Presidência da República, a chegada de Marcelo Rebelo de Sousa ao Aeroporto Internacional de São Tomé está prevista para as 17h20 locais (18h20 em Lisboa) desta sexta-feira.A cerimónia de condecoração do presidente cessante de São Tomé e Príncipe, Evaristo Carvalho, está marcada para as 19h00 locais (20h00 em Lisboa).





Evaristo Carvalho, Presidente da República de São Tomé e Príncipe desde 2016, atualmente com 78 anos, não se recandidatou a um segundo mandato.Carlos Vila Nova, também apoiado pelo partido Ação Democrática Independente (ADI), venceu as eleições presidenciais de 5 de setembro, à segunda volta, derrotando Guilherme Posser da Costa.Inicialmente apoiado pelo Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe - Partido Social Democrata (MLSTP-PSD), Posser da Costa recebeu na segunda volta o apoio dos restantes partidos que compõem a maioria parlamentar neste país.São Tomé e Príncipe vai assumir a presidência rotativa da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP) entre 2023 e 2025, após a atual presidência de Angola.Em fevereiro de 2018, Marcelo Rebelo de Sousa realizou uma visita de Estado a São Tomé e Príncipe, a convite do seu homólogo, depois de ter recebido Evaristo Carvalho no Palácio de Belém, em Lisboa, em maio de 2017, no início da sua visita oficial a Portugal.Em março de 2019, o chefe de Estado de Estado português esteve durante algumas horas em São Tomé, em escala, a caminho de Angola.

Em maio de 2019, regressou ao país para participar nas comemorações do centenário da confirmação da teoria da relatividade geral de Albert Einstein, na ilha do Príncipe, juntamente com o seu homólogo são-tomense.