Mari Alkatiri lembra "Lu Olo" como pessoa honesta e transparente e apela à unidade

Lu Olo era uma "pessoa honesta, transparente e sem corrupção", afirmou Mari Alkatiri, em declarações à imprensa, na residência de "Lu Olo", onde desde segunda-feira decorre o velório do também ex-Presidente de Timor-Leste, que morreu domingo em Kuala Lumpur, na Malásia.

Mari Alkatiri apelou também aos timorenses para permanecerem unidos e transformarem a tristeza que sentem pela morte de Francisco Guterres numa "fonte de força coletiva".

Francisco Guterres "Lu Olo", que esteve na resistência armada durante os 24 anos de luta, foi Presidente de Timor-Leste entre 2017 e 2022 e antigo presidente da Assembleia Constituinte e do Parlamento Nacional.

Enquanto presidente da Assembleia Constituinte, "Lu Olo" proclamou oficialmente a restauração da independência de Timor-Leste, em 20 de maio de 2002, tendo, depois, dado posse a Xanana Gusmão como Presidente da República.

Questionada pelos jornalistas sobre a falta de unidade entre os líderes timorenses, Mari Alkatiri disse que tem feito apelos para trabalharem em conjunto e com espírito de entendimento.

"Já o disse anteriormente: tenho a consciência clara de que só conseguiremos concretizar o sonho dos fundadores, dos heróis e dos mártires quando estivermos unidos. Unidos, conseguiremos reduzir a pobreza", disse Mari Alkatiri.

Alkatiri manifestou também o desejo de que os líderes de 1974 e 1975 deixem um legado positivo para que as novas gerações possam continuar a construir e a desenvolver o país.