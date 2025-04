Marine Le Pen acusa justiça francesa de fazer caça às bruxas

Le Pen foi condenada a uma pena que a proíbe de candidatar-se a funções políticas nos próximos cinco anos.







A líder do partido Reunião Nacional já apresentou recurso, mas a decisão dos tribunais não vai surgir antes do verão do próximo ano o que pode inviabilizar uma candidatura de Marine Le Pen às eleições presidenciais de 2027.Esta tarde, num comício em Paris, Marine Le Pen criticou a justiça acusando os juízes de ingerência em decisões políticas.Também em Paris, num outro comício do Renaissance, o partido do presidente Emmanuel Macron, a palavra de ordem foi em defesa dos juízes e da separação de poderes.Gabriel Attal, líder do partido e antigo primeiro-ministro, acusou o partido de Le Pen de não querer a mesma justiça para todos