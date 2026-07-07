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Marine Le Pen condenada a 45 meses de ineligibilidade, incluindo 30 suspensos, e três anos de prisão
Foi ainda condenada a três anos de prisão, dois deles de prisão são de pena suspensa e um ano de pulseira eletrónica. Foi ainda condenada a pagar 100 mil euros de multa. No tribunal não foi imediatamente percetível se, com esta sentença, Le Pen poderia ou não candidatar-se às presidenciais, já que o tempo de ineligibilidade conta a partir da primeira decisão, em março.
(em atualização)
A decisão do tribunal parece abrir caminho a que Le Pen se pudesse candidatar, mas Marine Le Pen tem a pena de prisão com pulseira para cumprir. A líder da extrema-direita tinha dito anteriormente que não faria campanha eleitoral com pulseira, dizendo então que não seria candidata às presidenciais de 2027. I
De acordo com a juíza, o entendimento do tribunal é que os factos em causa são graves, porque decorreram durante 11 anos, ou seja, três mandatos do Parlamento Europeu, envolvem uma soma elevada, de quase 3 milhões de euros.
O tribunal considera ainda que os factos contribuem para uma quebra de confiança e para o descrédito das instituições europeias, quando os eleitos têm o dever da exemplaridade.
Considera quinda que, ao beneficiar de fundos públicos do PE para contratar funcionários para o partido, o partido quebrou a igualdade legal que deve existir em relação a outros partidos.