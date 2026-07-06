Marine Le Pen ficará a saber se pode ou não ser candidata às presidenciais de 2027

A sentença em primeira instância, proferida em março de 2025, condenou-a quatro anos de prisão, dois de pena suspensa e dois anos de prisão em regime fechado, convertível com pulseira eletrónica e ao pagamento de 100 mil euros e, principalmente, "cinco anos de inelegibilidade imediata", o que a impede de disputar a eleição presidencial de 2027 na França.





Os juízes consideraram que Le Pen esteve no centro de um "sistema fraudulento" que o partido utilizou para deviar fundos do Parlamento europeu no valor de quase 3 milhões de euros para a contratação de assessores entre 2004 e 2016 que não trabalhavam para as instituições europeias, mas para o partido.