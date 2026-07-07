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Marine Le Pen garante candidatura a presidenciais de França 2027
Marine Le Pen garante que vai candidatar-se às eleições presidenciais do próximo ano se lhe for retirada a pulseira electrónica.
O recurso terá efeito suspensivo mal seja apresentado, mas não significa uma decisão definitiva.
O anúncio surge horas depois de ter ficado a saber que afinal podia concorrer ao mais alto cargo político.
Da sentença de 45 meses de impedimento para exercer cargos públicos, apenas 15 meses são de pena efectiva.
E esse período já foi cumprido.
Terá apenas de cumprir um ano de pulseira electrónica e ao pagamento de uma multa de 100 mil euros.
Foi a conclusão depois de Le Pen ter contestado a condenação inicial de cinco anos por desvio de fundos do Parlamento Europeu para pagar a assessores do partido.