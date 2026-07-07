Marine Le Pen garante candidatura a presidenciais de França 2027

Esta noite, numa grande entrevista dada ao canal de televisão TF1, a líder da extrema direita francesa garante que vai recorrer para o Supremo, porque apenas em total liberdade fará campanha como candidata.



O recurso terá efeito suspensivo mal seja apresentado, mas não significa uma decisão definitiva.



O anúncio surge horas depois de ter ficado a saber que afinal podia concorrer ao mais alto cargo político.



Da sentença de 45 meses de impedimento para exercer cargos públicos, apenas 15 meses são de pena efectiva.



E esse período já foi cumprido.



Terá apenas de cumprir um ano de pulseira electrónica e ao pagamento de uma multa de 100 mil euros.



Foi a conclusão depois de Le Pen ter contestado a condenação inicial de cinco anos por desvio de fundos do Parlamento Europeu para pagar a assessores do partido.