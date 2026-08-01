Marrocos transporta centenas após entrada ilegal em Ceuta

O transporte, com recurso a, pelo menos, 10 autocarros, começou às primeiras horas da manhã e sem incidentes.

Segundo as estimativas das autoridades espanholas, cerca de 60.000 pessoas ocuparam a cidade de Fnideq e depois partiram em direção a Ceuta.

Nas últimas horas, Marrocos deteve 70 pessoas pelo alegado envolvimento nos incidentes ocorridos na crise migratória, que já fez, pelo menos, 67 mortos.

Os detidos estão a ser investigados por crimes relacionados com tentativa de homicídio, incêndio e danos em propriedades públicas e privadas, avançaram à agência espanhola EFE fontes ligadas à investigação.

A Confederação Empresarial de Ceuta (CECE) indicou hoje que os negócios retomaram as suas atividades "com cautela", após a grande maioria ter encerrado na quinta-feira.

O efetivo policial foi reforçado em vários pontos da cidade.

De acordo com a confederação, pelo menos, 5.000 migrantes ainda permanecem na cidade.

"Com prudência e cautela, colaboração e confiança no trabalho das autoridades e forças de segurança, continuaremos a caminhar para o regresso à total normalidade na nossa cidade", assinalou, em comunicado.

Ceuta, um pequeno território de 80.000 habitantes situado no extremo norte de Marrocos, banhado pelo estreito de Gibraltar, é uma das duas fronteiras terrestres entre África e a Europa, juntamente com o outro enclave espanhol de Melilla.

Espanha criticou hoje o que disse ser a postura assimétrica da União Europeia à entrada de migrantes em Ceuta e, em particular, a reação egoísta de alguns estados que exigem a sua exclusão do espaço Schengen.

Numa carta dirigida à presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, ao presidente do Conselho Europeu, António Costa e ao primeiro-ministro da Irlanda, Micheál Martin, o Presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez, expressou a sua profunda preocupação com a recente reação de alguns governos europeus à entrada ilegal de migrantes em Ceuta.

"Em menos de 48 horas, o meu Governo conseguiu restabelecer totalmente o controlo da fronteira, prestar ampla assistência humanitária, repatriar praticamente todos os migrantes que a atravessaram irregularmente e impedir qualquer deslocação não autorizada em direção à Europa continental", assinalou na missiva.

Sánchez disse que tal foi conseguido em coordenação com as autoridades marroquinas e com "muito pouco apoio de outros Estados membros", criticando a "reação bastante assimétrica" dos Governos europeus.

Apesar de ressalvar que a maioria demonstrou o seu apoio e solidariedade, o Presidente do Governo de Espanha sublinhou que outros optaram por atacar o seu país e exigir a sua exclusão temporária do Espaço Schengen.

Tal atitude, conforme defendeu, é motivada por "preconceitos, noticias falsas, ignorâncias ou interesses políticos", sendo ainda contrária ao direito europeu, humanitário e aos princípios de solidariedade.