Massacre Soweto, 50 anos depois. "Não queremos mais sangue, só o voto"

Há 50 anos, milhares de estudantes negros sul-africanos saíram às ruas de Soweto para desafiar o regime do apartheid. A repressão policial provocou pelo menos 176 mortos.

Meio século depois, o massacre do Soweto continua a ser um símbolo da resistência ao apartheid e da luta pela liberdade na África do Sul.

As estimativas mais citadas apontam para entre 10 mil e 20 mil estudantes nas manifestações pacíficas a 16 junho de 1976 no Soweto.

Algumas fontes referem cerca de 10 mil participantes, enquanto outras apontam para 15 mil e 20 mil.



"To me it's like yesterday. I know as we grow old, they talk about Alzheimer's and dementia, but not with this one. I remember it very clear." Antoinette Sithole, irmã de Hector Pieterson



"Para mim, foi como se tivesse sido ontem. Sei que, à medida que envelhecemos, ouvimos falar de Alzheimer e de demência, mas não neste caso. Lembro-me de tudo com muita clareza."