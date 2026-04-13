Médicos estagiários moçambicanos acampados e em greve por subsídio de 10 meses

"Os estudantes de medicina no último ano têm direito à remuneração, que é 80% dos salários dos médicos. Então, em junho do ano passado celebrámos os contratos, e com a expetativa de até por aí em outubro começarmos a auferir os valores, só que até então ainda não tivemos nada", lamentou à Lusa Araújo Macuácua, um dos finalistas e integrante do grupo de cerca de vinte estudantes que desde a manhã de hoje se encontra acampado em frente à sede do ministério.

Acrescentou que desde o ano passado o grupo, em atividade no Hospital Central da Beira, o maior do centro do país, teve mais de 30 reuniões com o Governo moçambicano, entre encontros presenciais e virtuais, contudo, frisou, o executivo "sempre promete amanhã".

"Estamos já há 10 meses na província de Sofala sem nenhum tostão", lamentou, assinalando que o grupo só vai sair de frente do ministério e parar com a greve quando forem pagos os subsídios em dívida.

Macuácua acrescentou que a falta de medicamentos e de material médico-cirúrgico no hospital agrava a situação dos estagiários, obrigados muitas vezes a suportar do próprio bolso os custos básicos de trabalho clínico, realidade que, disse, penaliza sobretudo estudantes de famílias sem condições.

"O Governo não consegue trazer medicamento ou promete trazer medicamento e material médico-cirúrgico em 18 meses. Imagina, filho de camponês, como vai se virar? Porque nós temos de levar nosso material médico-cirúrgico para lá, o hospital não oferece nenhuma, só te dá o campo de estágio", explicou.

Segundo Macuácua, muitos estudantes em greve não conseguiram chegar a Maputo por absoluta falta de meios, tendo o grupo presente sido obrigado a vender pertences pessoais e a recorrer a agiotas para financiar a deslocação.

O finalista acrescentou ainda que apesar da extrema precariedade, o grupo decidiu permanecer em frente ao Ministério da Saúde, mesmo sem condições mínimas, dispondo apenas de duas esteiras para descansar e de pouca água para se manter. Disse ainda que os estudantes estão determinados a pernoitar no local quantos dias forem necessários, até receberem uma resposta favorável do Governo sobre o pagamento dos subsídios em atraso.

O setor da saúde enfrenta, há quatro anos, greves e paralisações convocadas pela Associação dos Profissionais de Saúde Unidos e Solidários de Moçambique (APSUSM), e o Sistema Nacional de Saúde moçambicano enfrentou também, nos últimos três anos, diversos momentos de pressão, provocados por greves de funcionários, convocadas pela Associação Médica de Moçambique (AMM) e exigindo melhorias das condições de trabalho.