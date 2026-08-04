"Medidas recíprocas". Washington revoga visto da embaixadora do Brasil nos EUA

Brasil atrasa aprovação de embaixador americano





c/ agências

Os Estados Unidos revogaram esta terça-feira o visto da embaixadora do Brasil em Washington, Maria Luiza Ribeiro Viotti.Um alto funcionário do Departamento de Estado explicou à agência Reuters quee ter recusado vistos a vários diplomatas norte-americanos.O visto da embaixadora Maria Luiza Ribeiro Viotti será restabelecido se a situação for resolvida, segundo o mesmo responsável, que falou em condição de anonimato.“A medida consistiu na revogação ou cancelamento do visto de um diplomata de alto nível aqui presente., e que o seu visto será restabelecido se o equilíbrio for restabelecido”, ou seja, se o Brasil aceitar o embaixador nomeado por Washington.“Está a ser negada aos nossos diplomatas a capacidade de realizar o trabalho rotineiro comum entre os dois países e, por isso, como sabem, nestas circunstâncias, com o longo atraso e sem qualquer promessa de fim do impasse,aqui presente para deixar claro que isto não pode ser sempre unilateral”, afirmou o mesmo responsável.O funcionário garantiu, no entanto, que Washington atribui grande importância à relação com o Brasil e que respeita o povo brasileiro, independentemente do Governo que este escolha através de eleições.“Queremos regressar a uma situação em que tenhamos uma relação normal, produtiva e transparente com os nossos colegas”, afirmou.No mês passado, o Brasil disse ter recusado vistos a funcionários do Gabinete de Democracia, Direitos Humanos e Trabalho do Departamento de Estado dos EUA, argumentando queAlém disso,. Perez, deputado estadual da Florida e aliado do secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, foi nomeado por Trump para a embaixada.Na semana passada, uma fonte da agência Reuters avisou que os Estados Unidos poderiam tomar medidas punitivas caso o Governo brasileiro continuasse a recusar a aprovação diplomática formal necessária para que o próximo embaixador dos EUA assumisse o cargo.A polémica dá-se numa altura em que as relações entre a Administração Trump e o presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, atravessam um novo período de tensões.Funcionários da Administração Trump acusaram recentemente o Governo de Lula de censurar conservadores ou de os prejudicar em processos judiciais. Já o Brasil tem reagido ao que considera esforços dos EUA para influenciar a política latino-americana a favor dos conservadores.