Megaoperação no Brasil contra produção e comércio ilegais de medicamentos para emagrecer

A Polícia Federal (PF), em conjunto com Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), realizou a operação em 12 estados brasileiros, cumprindo "45 mandados de busca e apreensão, além da realização de 24 ações de fiscalização, nos estados do Espírito Santo, de Goiás, de Mato Grosso, de Mato Grosso do Sul, do Pará, do Paraná, de Roraima, do Rio Grande do Norte, de São Paulo, de Sergipe, do Amapá e de Santa Catarina", indicou, em comunicado.

A operação foi focada contra "grupos envolvidos na cadeia ilícita desses produtos, desde a importação fraudulenta até à distribuição e à comercialização irregular de substâncias de uso injetável", lê-se no comunicado.

As autoridades concentraram a busca em produtos à base de princípios ativos como semaglutida e tirzepatida, "amplamente utilizados em tratamentos para obesidade, além de substâncias correlatas, como a retatrutida, ainda sem autorização para comercialização no Brasil", frisou a PF.

Durante as diligências, foram fiscalizados estabelecimentos, como laboratórios de manipulação, clínicas estéticas e empresas que atuam à margem da regulação sanitária.

De acordo com as autoridades brasileiras, as apreensões destes medicamentos apresentaram um aumento considerável nos últimos anos: de 609 unidades em 2024 para 60.787 em 2025.

"Até março de 2026, 54.577 unidades já foram apreendidas", indicaram as autoridades.