Menos de um quinto da população idosa em Portugal diz ser saudável

De acordo com informações divulgadas pelo gabinete estatístico da UE, o Eurostat, cerca de 40% das pessoas com 65 anos ou mais no espaço comunitário consideravam, há dois anos, a sua saúde muito boa ou boa.

Por países da UE, apenas 12,5% da população idosa na Lituânia considerou a sua saúde muito boa ou boa, bem como 13,1% na Letónia e 19,1% em Portugal, sendo esta última, a portuguesa, a terceira percentagem mais baixa no espaço comunitário.

Entre a população com 65 anos ou mais, a Irlanda registou a maior percentagem de pessoas que avaliaram a sua saúde como muito boa ou boa (62%), seguida pela Bélgica (57,4%) e pelo Luxemburgo (56,8%).

No conjunto da população, em 2024, mais de dois terços da UE (68,5%) considerou o seu estado de saúde muito bom ou bom, enquanto 8,5% das pessoas o avaliaram como mau ou muito mau e os restantes 23,0% o classificaram como razoável.

O Eurostat adianta que, até aos 65 anos, a maioria das pessoas classificou a sua saúde como muito boa ou boa.

A percentagem foi de 91,3% entre os jovens dos 16 aos 24 anos, diminuindo gradualmente para 61,1% entre as pessoas dos 55 aos 64 anos, conclui o gabinete estatístico comunitário.

Os dados foram publicados pelo Eurostat no âmbito do Dia Mundial da Saúde, que hoje se assinala.