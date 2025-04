Mercado global de carros autónomos vai atingir 252 mil milhões de euros em 2025

A explosão deste mercado foi o foco da primeira edição da conferência Ride AI, que decorreu esta noite em Los Angeles e debateu o que está a acontecer na mobilidade elétrica, autónoma e inteligente.

"Estamos no caminho certo para um lançamento comercial em 2027", disse a diretora de cibersegurança da marca de camiões autónomos Torc Robotics, Susan Fowler, numa das sessões do evento. "Estamos a construir com a Nvidia e a Flex uma plataforma que faz os camiões autónomos", continuou, referindo uma parceria que foi anunciada há duas semanas.

Os camiões da Torc Robotics, uma subsidiária da Daimler, vão ser totalmente autónomos e já completaram vários testes em autoestradas. Deverão começar a comercialização no estado do Texas em menos de dois anos.

Também no Texas está baseada uma empresa relativamente nova, Bot Auto, que vai comercializar um serviço de transporte com camiões autónomos, em vez de os vender às empresas que queiram modernizar as frotas. O seu CEO, Xiaodi Hou, é o mesmo que cofundou a TuSimple, uma das pioneiras no desenvolvimento de camiões autónomos que mudou de rumo.

"A maior lição é que toda a gente está a tentar vender tecnologia, mas a tecnologia não é o produto. Se vendermos o produto é que fazemos dinheiro", afirmou o responsável. A Bot Auto tem o objetivo de custar menos de dois dólares por milha (1,6 quilómetros) e estar pronta para comercializar o serviço dentro de dois anos, com uma frota inicial de 100 camiões sem condutor humano.

É isto que já está a acontecer com os robotáxis da Waymo, subsidiária da Alphabet (casa-mãe da Google), que operam um serviço de boleias autónomas em Los Angeles, São Francisco, Silicon Valley e Phoenix. O serviço vai expandir-se para Austin, Miami, San Diego e Las Vegas nos Estados Unidos e Tóquio, no Japão, ainda este ano.

Los Angeles, onde a Waymo opera uma frota de 100 táxis desde novembro, foi o primeiro mercado onde a marca se focou na rentabilidade desde o início, segundo disse o diretor de gestão de produto Vishay Nihalani na conferência.

"Estamos muito focados em demonstrar o nosso histórico de condução segura", salientou o responsável. "Queremos estar disponíveis para o máximo de clientes possível".

Ainda com rotas limitadas, os carros Waymo são todos iguais e com experiências semelhantes. O utilizador usa uma app para chamar um carro, entra e tem um ecrã que lhe dá indicações, como colocar o cinto de segurança e ter cuidado ao abrir a porta. Pode escolher a música e ver no ecrã o que o Waymo está a ver, como um sinal fechado à frente e uma fila de cinco carros.

"Uma das coisas importantes é a experiência ser consistente. Vai ser sempre igual", frisou Nihalani. Não há ainda planos para um lançamento na Europa, uma vez que os regulamentos para carros autónomos diferem dos norte-americanos, mas a empresa está à procura de um parceiro europeu para desenvolver um plano de expansão.

"Temos confiança na capacidade de generalização da condução Waymo", afirmou Nihalani.

Muito mais desenvolvido está o mercado chinês, que deverá atingir os 156 mil milhões de euros em 2033, números que a especialista Sophie Schmidt considerou impressionantes numa sessão dedicada à explosão dos carros autónomos no leste asiático.

A Apollo Go tornou todas as suas operações autónomas e ultrapassou o marco de 10 milhões de boleias pagas dadas aos consumidores chineses, revelou a responsável Helen Pan.

"O custo tem de ser razoável", frisou, referindo que os carros Apollo Go estão na sexta geração e têm, por exemplo, serviços para pessoas com deficiência.

Vários oradores explicaram que a rápida evolução da IA generativa tem acelerado em muito o desenvolvimento, permitindo a criação de cenários que ajuda a treinar os sistemas melhor que a ingestão de quilómetros em estrada.