Merkel e Schulz: lógica da coligação prevalece sobre lógica da campanha

RTP 04 Set, 2017, 10:32 / atualizado em 04 Set, 2017, 10:32 | Mundo

O chefe de redacção do rp-online.de, Michael Bröcker, não se escandaliza com a uniformidade cinzenta do debate, antes encontra nela uma garantia de que "a Alemanha tem dois democratas com uma orientação racional a candidatarem-se à chefia do Governo". E acrescenta: "À vista dos populistas e autocratas que governam noutros países, isto não é o pior que pode acontecer".



No Münchner Merkur, o chefe de redacção Georg Anastasiadis comenta que, depois de se ter insinuado a existência de diferenças políticas realmente interessantes, o debate decepcionou porque, entre a chanceler e o candidato a chanceler, era preciso procurar essas diferenças "com uma lupa". E manifesta sérias dúvidas de que um "empate honroso" no debate baste ao candidato para recuperar na recta final o atraso que tem nas sondagens.



No site do diário conservador Süddeutsche Zeitung, o editor de política interna Heribert Prantl, considerava Schulz "um orador muito melhor do que Merkel, mas menos bem sucedido no debate, nomeadamente por ter sido mais interrompido pelos moderadores do que a sua adversária.



No site do igualmente conservador Frankfurter Allgemeine Zeitung, o jornalista Oliver Georgi não poupou os dois candidatos ao reparo de que "o duelo televisivo mais pareceu uma cimeira da coligação entre parceiros de Governo do que uma viva troca de argumentos".



Também no site do diário Die Welt o chefe de redacção Ulf Poschardt considera o debate como "uma oportunidade perdida", devido ao "puré de palavras, sem arestas nem grande emoção". E considera que no balanço final Merkel "ganhou este duelo extremamente baço", ao passo que Schulz perdeu, "depois de um começo bastante forte, porque não manteve o mesmo nível intelectual".