Mesquita em San Diego, nos EUA, palco de tiroteio

(em atualização)





Há, para já, confirmação de cinco mortos - três vítimas e dois suspeitos.





"Neste momento, tudo indica que os suspeitos morreram com ferimentos de bala autoinfligidos", disse o chefe de polícia de San Diego, Scott Wahl, em conferência de imprensa, confirmando que eram dois homens de 17 e 19 anos. “Nenhum polícia esteve envolvido no disparo das suas armas. Mas isso ainda é muito preliminar neste momento. Mas é o que acreditamos”.





Segundo o chefe de polícia, as autoridades estão a considerar classificar, para já, este tiroteio no Centro Islâmico como um crime de ódio.



“Devido à localização do Centro Islâmico, estamos a considerar isso um crime de ódio até que se prove o contrário”, disse Wahl.



O chefe de polícia afirmou que seu departamento trabalhará em estreita colaboração com o FBI "para garantir que tenhamos todos os recursos necessários para esta investigação".







As vítimas confirmadas eram três homens. Um deles "era um segurança que trabalhava lá" e que, segundo Scott Wahl teve "um papel fundamental para evitar que a situação fosse muito pior".





“As circunstâncias que levaram a isto, e os detalhes do que aconteceu e exatamente quando aconteceu, serão revelados nos próximos dias”, garantiu ainda o responsável pela polícia.



Sobre a resposta rápida e eficaz, Wahl disse: "Todos os polícias disponíveis do nosso condado largaram o que estavam a fazer e fizeram exatamente o que foram treinados para fazer: correr em direção aos tiros".





